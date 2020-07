Após morte de mulher com Covid-19, idosos testam positivo em asilo de Itatinga

Prefeitura realizou testes em todos do Lar Vicentino Padre Pio; três funcionários e dois idosos foram diagnosticados com coronavírus.

A prefeitura de Itatinga (SP) realizou testes de coronavírus nos internos e funcionários do Lar Vicentino Padre Pio depois que uma moradora do lar, de 52 anos, morreu com a doença. Três funcionários e dois idosas tiveram resultado positivo para Covid-19.

Segundo a prefeitura, as equipes estão refazendo os testes neste sábado (18), para evitar possíveis falsos negativos ou positivos.

Com a confirmação, todos os internos que não estiverem com a doença serão levados temporariamente a outros dois locais cedidos pela prefeitura e por uma igreja, para deixar os infectados em isolamento.

O presidente do lar informou que todas as medidas de higienização vêm sendo tomadas em conjunto com a Vigilância Sanitária do município. Ele explicou que, desde março, estão suspensas as saídas dos internos e as visitas de parentes foram canceladas.

Ainda de acordo com o presidente, além do uso regular do álcool em gel dentro do local, os funcionários passam por aferição de temperatura na entrada e trocam de roupa em uma sala fechada, antes de terem contato com os internos.

Até a manhã deste sábado (18), Itatinga tinha 123 casos confirmados de coronavírus e duas mortes pela doença.

Fonte: G1