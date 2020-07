Após encontro em Brasília, Pardinho dá importante passo para ter mais três escolas

Na tarde desta quarta-feira (22) Pardinho deu um passo importante para conquistar novos equipamentos de educação. O Presidente da Câmara Municipal, Cristiano Camargo, esteve reunido em Brasília com o Presidente do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), Marcelo Ponte.

“O principal objetivo foi buscar investimentos na área da educação e para o futuro de nossas crianças e adolescentes. Me reuni com o setor técnico do FNDE, onde tratamos de importantes obras para nossa cidade de Pardinho”, postou em seu Facebook o Presidente do Legislativo, que representou o Prefeito Dito Rocha.

Através do Deputado Federal Marcos Pereira (Republicanos), o município teve indicações aprovadas no Ministério da Educação (MEC) de projetos que foram enviados ao FNDE. Os valores das escolas já foram colocados no orçamento da união de 2020.

As obras são as seguintes:

– Escola com 12 salas no valor aproximado de R$ 4 milhões

– Creche, que já foi anunciado pelo Prefeito Dito Rocha, no valor de aproximadamente R$ 2,7 milhões (Dois Milhões e Setecentos Mil Reais)

– Escola de 07 salas no valor de R$ 2,2 milhões (Dois Milhões e Duzentos Mil Reais).

“Quero agradecer a atenção do nosso pessoal do setor de educação, engenharia e convênios, setor técnico do FNDE e ao Deputado Federal e Vice-Presidente do Congresso Nacional, Marcos Pereira e toda sua assessoria, além do Presidente do FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Marcelo Ponte”, disse Cristiano Camargo.

As obras já estão liberadas, aguardando adequação da parte técnica. Após esse trâmite, poderá ser feita a licitação para execução os projetos.

Fonte: Site Prefeitura Pardinho