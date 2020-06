Após decisão do estado, Pardinho volta a ter novas regras para o funcionamento do comércio

O Prefeito de Pardinho Dito Rocha editou nesta segunda-feira (15) mais um decreto que trata do funcionamento do comércio no município. Desta vez há uma adequação na flexibilização, pois DRS-6 (Regional de Saúde) foi rebaixada da fase amarela para a fase laranja no Plano São Paulo.

Com essa nova classificação, embora tenha sob controle a pandemia do novo coronavírus, a economia de Pardinho terá que funcionar de acordo com o que foi estipulado pelo Governo do Estado de São Paulo na última semana, com vigência desde esta terça-feira (16).

A faixa laranja prevê, por exemplo, horário reduzido de funcionamento do comércio chamado de não essencial das 6 horas atuais, para 4 horas diárias. Isso inclui o comércio em geral.

O setor de serviços, com hotéis, bares, cafés, restaurantes e similares não podem mais abrir suas portas ao público, devendo retomar as atividades de Drive thru e delivery (entregas). Escritórios em geral não poderão receber clientes, no mesmo cenário que vigorou até o começo de junho. (Veja decreto em anexo)

Ao mesmo tempo os agentes de saúde vão intensificar as medidas de combate ao novo coronavírus. Haverá um forte trabalho de conscientização na população.

“Vamos fazer um recuo, a região da DRS-6 vai retornar para a fase laranja. O Prefeito já assinou um decreto ontem e parte do comércio de Pardinho vai fechar ou ter um horário seletivo novamente. Vamos reafirmar as medidas preventivas, intensificar o carro de som nas ruas, retornar com as barreiras sanitárias e orientativas nas entradas da cidade e continuar com todas as medidas preventivas. É um pouco complicado, pois somos um município turístico, então a medida que flexibiliza, os turistas começam a retornar para nossa cidade, então precisamos ter um pouco mais de cuidado nessa parte”, disse Josiane Pinto de Carvalho Rocha, Diretora de Saúde de Pardinho.

Fonte: Site Prefeitura de Pardinho