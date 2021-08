Anhembi terá eleição suplementar em 3 de outubro

Em sessão realizada nesta terça-feira (3), o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) fixou a data de 3 de outubro para realização de eleições suplementares em Anhembi, na região de Botucatu, e outras 11 cidades paulistas. O pleito já foi adiado três vezes em razão da pandemia da Covid-19.

O candidato mais votado em novembro de 2020 na cidade, com 51,66% dos votos válidos, Miguel Machado (PSDB), não pôde assumir o cargo por ter tido seu mandato cassado por improbidade.

A eleição suplementar estava prevista para 11 de abril, mas foi suspensa no início de março. No dia 11 de maio, o órgão fixou a data de 4 de julho para as novas eleições. Porém, em junho, a data foi novamente alterada, desta vez para 1 de agosto. Em julho, o pleito foi adiado pela terceira vez.

Estarão aptos a votar em Anhembi eleitores com domicílio eleitoral na cidade até 3 de fevereiro de 2021. Propaganda eleitoral, debates, arrecadação e gasto de recursos ficam permitidos a partir de 16 de setembro. O horário eleitoral começa em 20 de setembro.

Podem participar da eleição partidos, coligações, candidatos e candidatas que já tenham apresentado pedido de registro à Justiça Eleitoral nos prazos determinados anteriormente pelo TRE.

