Anhembi inaugura unidade do Procon nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira, 31, Anhembi vai ganhar uma nova unidade do Procon, que está expandido seus serviços para a grande maioria das cidades do interior.

A inauguração acontece às 10h da manhã e funcionará no prédio anexo ao Paço Municipal. O atendimento acontecerá toda segunda-feira, das 8h às 12h e das 13h às 16h.

O Procon é um dos mais respeitados órgãos do país na luta pela proteção e defesa do consumidor. Além de fazer valer os direitos dos cidadãos ele oferece outros serviços, tais como educação para o consumo, orientação de consumidores e fornecedores acerca de seus direitos e obrigações de consumo, entre outros.

A implantação nos municípios também evita que o reclamante se desloque para outras cidades a fim de solucionar questões recorrentes como reclamações no atendimento de grandes operadores de telefonia, tv’s a cabo, etc.

A intermediação para a instalação da unidade em Anhembi se deu por meio do vereador Rodrigo Pomba. Em 2019, a equipe responsável pela expansão do Procon no interior se reuniu diversas vezes em Anhembi para acertar os detalhes da nova unidade e, em agosto o prefeito Miguel Machado e o vereador assinaram na sede da entidade o acordo para a adesão na sede do Procon em São Paulo junto ao presidente, Fernando Capez.