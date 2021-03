Agudos antecipa feriado e determina regras mais restritivas da quarentena no fim de semana

Prefeitura publicou decreto nesta terça-feira (23) suspendendo atendimento presencial de várias atividades econômicas, inclusive mercados, e proibindo a circulação de pessoas nos dias 26, 27 e 28.

A prefeitura de Agudos publicou um decreto nesta terça-feira (23) que antecipa o feriado de Tiradentes (comemorado no dia 21 de abril) para sexta-feira (26) e restringe as regras da quarentena nos dias 26, 27 e 28 para conter a disseminação da Covid-19.

Segundo a prefeitura, as medidas passam a valer às 23h59 de quinta-feira (25) e encerram às 23h59 de domingo (25). Elas foram tomadas por conta do grande número de óbitos por coronavírus registrados no município nos últimos dias.

O novo decreto determina que, nos dias 26, 27 e 28 de março de 2021, ficarão suspensas todas as atividades econômico-sociais, com exceção das seguintes atividades consideradas essenciais: farmácias e drogarias; postos revendedores de combustíveis e distribuidoras de gás; hotéis, com atendimento exclusivo de hóspedes; serviços de segurança pública e vigilância; serviços de saúde, saneamento básico, energia elétrica e funerários e indústrias.

Ainda de acordo com o decreto, ficará proibida a circulação de pessoas em espaços e vias públicas, com exceção dos deslocamentos de extrema necessidade, como para atendimento médico e para trabalhar em serviços que estão autorizados a funcionar.

A prefeitura informou ainda que vai fiscalizar as medidas determinadas, através da Vigilância Sanitária, Defesa Civil e Polícia Militar. Permanece proibida a realização de festas ou eventos, em ambientes abertos ou fechados.

Fonte: G1