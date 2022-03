Água verde no Rio Tietê preocupa ambientalistas e moradores de Barra Bonita

Foto Gabriela Prado/TV Tem

Os moradores de Barra Bonita (SP) e ambientalistas que cuidam do Rio Tietê na região estão preocupados com a intensa coloração verde que voltou a afetar a água. O problema recorrente é causado pela proliferação de algas.

Segundo o presidente da ONG Mãe Natureza, Hélio Palmezan, as algas, da espécie phaeophyceas, se proliferam naturalmente com a abundância de nutrientes e a luz solar mais intensa do verão, porém, a poluição e o escoamento de fertilizante na água aceleram o crescimento dessas plantas.

Outro problema é o acúmulo de aguapés, que formam um “tapete verde” no rio. As plantas aquáticas em grande quantidade são um indicativo de muita poluição.

Segundo o presidente da ONG, em pequena quantidade elas até ajudam a limpar o rio, mas em excesso, elas impedem a passagem da luz, o que diminui o oxigênio da água e pode matar os peixes.

A situação mostra a deterioração da qualidade da água do Rio Tietê na nossa região. Ainda segundo Hélio Palmesan, há 40 anos eram retiradas cerca de 30 toneladas de peixe na região e essa quantidade vem reduzindo ao longo dos anos.

O rio tem cerca de 1.150 km de extensão e banha 62 municípios, sendo a maioria no estado de SP, por isso é conhecido como o rio dos paulistas.

