Agência bancária é alvo de assaltantes no feriado de carnaval em Agudos

Segundo a PM, homens teriam entrado pelos fundos do Banco do Brasil localizado no centro da cidade; agência não abriu aos clientes após o feriado e caixas eletrônicos não estão funcionando, sem previsão de reabertura.

A agência do Banco do Brasil de Agudos (SP) foi alvo de assaltantes neste feriado prolongado de carnaval e acabou não reabrindo ao público nesta Quarta-feira (2) de Cinzas.

Os criminosos invadiram pelos fundos o prédio localizado na Rua Treze de Maio, na região central da cidade. A ação criminosa só foi descoberta na manhã desta quarta-feira, quando os funcionários chegaram para abrir a agência.

Por conta disso, o atendimento aos clientes não foi retomado como estava previsto. Segundo apuração, os criminosos teriam cortado parte da fiação da agência, o que deixou inativos até mesmo os caixas eletrônicos.

Funcionários foram deslocados para trabalhar em agências de Bauru (SP) ou em sistema de teletrabalho (home office).

A Polícia Militar foi acionada e isolou o local para os trabalhos da Polícia Científica, mas não deu detalhes da ocorrência. O caso deve ser investigado pela Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru.

Em nota, o Banco do Brasil confirmou a invasão à agência durante o feriadão de carnaval e disse que colabora com as investigações policiais. O banco não informou o que teria sido furtado durante a ação criminosa.

Ainda segundo o BB, equipes de engenharia e manutenção da instituição “avaliam os danos à estrutura e providenciam o reestabelecimento do sistema de dados da unidade”. Não há previsão para a retomada do atendimento.

A nota diz também que, temporariamente e de forma alternativa, os clientes e usuários da agência de Agudos podem buscar atendimento nas unidades do BB em Bauru, cidade vizinha localizada a cerca de 15 quilômetros de distância.

Fonte: g1

