AES Tietê realiza a manutenção preventiva de 6 eclusas na região

A partir do dia 6 de janeiro, o Departamento Hidroviário (DH) suspenderá o tráfego nas eclusas de Barra Bonita, Bariri, Promissão, Ibitinga e Nova Avanhandava (duas) para realização da manutenção preventiva programada. O procedimento é executado pela AES Tietê e tem previsão para ser concluído até às 24h do dia 4 de fevereiro de 2020.

A cada dois anos, as seis eclusas operadas pela AES Tietê passam por manutenção preventiva o que, de acordo com a empresa, garante a confiabilidade e o bom funcionamento dos equipamentos. Durante todo este período, em decorrência das atividades realizadas, a passagem das embarcações fica suspensa.

A iniciativa está prevista no Plano Plurianual de Manutenções e no calendário de ações de segurança da AES Tietê. Todo o trabalho é previamente acompanhado e supervisionado pela Marinha do Brasil e Departamento Hidroviário, que é ligado à Secretaria Estadual de Logística e Transportes do Estado de São Paulo. Os dois órgãos são responsáveis pela administração do fluxo do tráfego de embarcações no rio e pela comunicação aos usuários das operações de manutenção.

