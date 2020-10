AES Tietê faz teste de abertura de comporta de Barra Bonita

Existe necessidade de manter distância das margens do Tietê na ação na Usina da Barra

Entre os dias 3 e 6 de novembro, das 8h às 17h, a AES Tietê realizará teste de abertura e fechamento de comporta na Usina Hidrelétrica Barra Bonita. Para que não haja contratempo, a Companhia orienta as pessoas a se manterem distantes das margens do rio no período de testes.

De acordo com a AES Tietê, a abertura da comporta será feita de maneira gradual para que a vazão da água seja liberada dentro do fluxo adequado à operação da usina, com total segurança aos moradores da região, e respeitando todas as normas do setor elétrico.

A iniciativa, segundo a Companhia, além de buscar garantir a segurança da população, também viabiliza o bom funcionamento de todos os equipamentos no período de chuvas. Para esclarecer eventuais dúvidas, o e-mail de contato é: [email protected]

