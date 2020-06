Acidente na Rondon mata dois homens e deixa dois feridos graves

Colisão envolveu duas carretas e dois carros, um de São Manuel, em trecho entre Bauru e Agudos

Dois homens morreram e outras duas pessoas ficaram gravemente feridas em um acidente envolvendo duas carretas e dois carros, na altura do quilômetro 333 da rodovia Marechal Rondon (SP-300), entre Bauru e Agudos, no início da noite desta quarta-feira (24). As identidades das vítimas não foram divulgadas até o fechamento desta edição.

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, por volta das 18h, o motorista de uma carreta com placas de Araçatuba, carregado com celulose, que seguia no sentido Bauru-Agudos, por motivos a serem esclarecidos, teria batido na traseira de um outro veículo pesado que vinha logo à frente, carregado com toras de eucalipto.

Com o choque, o motorista da carreta que vinha atrás teria perdido o controle da direção, atravessando o canteiro central e invadindo a pista contrária, onde colidiu frontalmente com um Volkswagen Up!, com placas de São Manuel. Nesse carro, havia dois ocupantes, um homem, de 39 anos, e uma mulher, de 59, que ficaram gravemente feridos.

Em seguida, a carreta teria atingido transversalmente um Chevrolet Classic, com placas de Santo Antônio da Platina (PR), onde estavam dois homens, que não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

Os dois carros ficaram completamente destruídos. As vítimas graves foram encaminhadas ao PS Central, em Bauru. Os motoristas dos caminhões não tiveram ferimentos.

A Polícia Técnico-Científica esteve no local e realizou a perícia. A Polícia Civil vai investigar as causas do acidente.

Prestaram atendimento equipes da Polícia Militar Rodoviária, do Resgate do Corpo de Bombeiros, do Samu e da concessionária responsável pelo trecho, a Eixo SP.

