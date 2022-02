Acidente entre carro e caminhão deixa motorista morto e caminhoneiro ferido em rodovia de Jaú

Foto: Tem Coisas que Só Acontecem em Jaú/Divulgação

Um homem de 27 morreu e outra pessoa ficou gravemente ferida em um acidente entre um carro e um caminhão-tanque na manhã deste domingo (13) na rodovia Deputado Amauri Barroso de Souza (SP-304), entre Jaú e Mineiros do Tietê (SP).

Segundo informações da concessionária que administra o trecho, os veículos bateram de frente na altura do quilômetro 290. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou que Samuel Travaglia Rosseto morreu no local do acidente.

Já o motorista do caminhão foi socorrido pelo Samu com ferimentos graves e levado para a Santa Casa de Jaú. A Polícia Rodoviária também esteve no local.

Com o impacto da batida, a frente do carro ficou totalmente destruída e o motor foi localizado a cerca de 20 metros do local do acidente.

Segundo a concessionária, não houve necessidade de interdição da pista e o trânsito fluiu normalmente nos dois sentidos.

A perícia técnica foi acionada para apurar as causas do acidente e, em seguida, o corpo do motorista foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Jaú.

O corpo de Samuel Travaglia Rosseto começaria a ser velado a partir das 16h30 no velório da Funerária Amparo, de Dois Córregos. O sepultamento está marcado pra uma hora depois, às 17h30, no cemitério municipal da mesma cidade.

