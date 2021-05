Acidente deixa um morto e um ferido grave na Rondon em Lençóis Paulista

Imagem ilustrativa/Arquivo Acontece

Um acidente ocorrido no início da noite deste domingo (30), na rodovia Marechal Rondon (SP-300), próximo ao trevo de Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru), resultou na morte de um homem de 32 anos e em ferimentos graves em outro, de 27 anos.

Segundo informações preliminares da Polícia Rodoviária, um veículo ocupado por quatro pessoas seguia no sentido Bauru-Botucatu quando, por volta das 18h10, na altura do quilômetro 298, atingiu uma barra de ferro carregada por um pedestre que atravessava a pista.

O condutor, de 61 anos, e a filha dele, de 34 anos, que estava no banco traseiro, sofreram apenas lesões leves. Já o passageiro do banco da frente, de 32 anos, genro do motorista, foi socorrido em estado grave e levado a hospital da cidade, mas acabou não resistindo.

O pedestre, de 27 anos, também sofreu ferimentos graves, mas não corre risco de morte. A quarta ocupante do veículo, esposa do condutor, que não teve idade informada, não se feriu. A Polícia Científica foi acionada e as circunstâncias do acidente serão apuradas.

Fonte: JCNet