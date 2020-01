Abertas inscrições para curso de Capacitação de Empregos e Empreendedorismo para mulheres em São Manuel

A partir desta segunda-feira, 27, estão abertas as inscrições do curso de Capacitação de Empregos e Empreendedorismo para Mulheres. O prazo das inscrições vai até 17 de fevereiro e a capacitação terá início no dia 03 de março. Os encontros serão realizados às terças e quintas-feiras, das 19h às 21h, na Unidade de Múltiplo de Assistência Social “Mauro Keller”, na Vila São Geraldo.

Vale ressaltar que o curso será exclusivo para mulheres a partir de 17 anos que residem em São Manuel. As interessadas deverão comparecer no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) durante o período de inscrição com os seguintes documentos:

– cópia do RG;

– cópia do CPF;

– comprovante de residência;

– cópia da Carteira de Trabalho (páginas da foto e do último registro).

Ao todo, serão disponibilizadas 25 vagas para o curso que será ministrado pelo professor e instrutor Eduardo Delamonica. A capacitação terá carga horária de 16 horas. O curso é uma realização da Prefeitura Municipal, através das diretorias de Promoção Social e Indústria e Comércio, com apoio da Patrulha Maria da Penha (GCM).

Serviço

Curso de Capacitação de Empregos e Empreendedorismo para Mulheres

Inscrições

Período: 27/01 a 17/02

Horário: 08h às 12h; 13h às 16h

Local: Centro de Referência e Assistência Social (CRAS)

Endereço: Rua Coronel Amando Simões, nº 468, Centro

Curso

Período: 03/03 a 26/03

Horário: 19h às 21h (terças e quintas-feiras)

Local: Unidade de Atendimento Múltiplo de Assistência Social “Mauro Keller”

Endereço: Rua Donata Raghi Cagliotti, nº 500, Vila São Geraldo