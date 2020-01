Facilpa terá shows de Marília Mendonça, Chitãozinho e Xororó, Daniel, Titãs, entre outros

A comissão organizadora da Feira Agropecuária, Comercial e Industrial de Lençóis Paulista (Facilpa) divulgou a grade completa de shows para a sua 43.ª edição, que neste ano acontece entre os dias 30 de abril e 10 de maio. Entre as atrações confirmadas, destaque para a “rainha da sofrência” Marília Mendonça, o sertanejo universitário de Zé Neto e Cristiano, o clássico de Chitãozinho e Xororó e o rock dos Titãs (confira a grade completa abaixo).

Durante a coletiva de imprensa, o coordenador da Facilpa, José Oliveira Prado, também adiantou que a comercialização dos ingressos (pista e área VIP) começa a partir do mês de fevereiro. As adesões aos camarotes já podem ser feitas através do telefone 3263-1411 ou diretamente no seguinte endereço: Rua Antonio Brandi, nº 413, em Lençóis Paulista.

A expectativa para este ano é de que 150 mil pessoas passem pelo Recinto de Exposições José Oliveira Prado durante os 11 dias de Feira. “A ideia é sempre manter e elevar a qualidade da Facilpa, em um trabalho que envolve a Organização Estrela e a Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista. Então, para esta edição, trazemos os melhores artistas disponíveis no mercado nacional. Soma-se a isso a estrutura de ponta, o rodeio de alto nível e também uma praça de alimentação bastante variada”, garantiu Prado. Vale lembrar que a parceria com a Brahma segue neste ano, o que eleva ainda mais a qualidade do evento.

A Facilpa é uma realização da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, com produção da Organização Estrela.

Serviço

43ª Facilpa

De 30 de abril a 10 de maio

Camarotes já disponíveis através do telefone 3263-1411 ou diretamente no seguinte endereço: Rua Antonio Brandi, nº 413

Grade de shows de 43º Facilpa

30/4 – Henrique e Juliano

1/5 – Edson e Hudson (entrada franca)

2/5 – Chitãozinho & Xororó

3/5 – Titãs | Patati Patatá (entrada franca)

5/5 – Fernandinho (entrada franca)

6/5 – Pe. Alessandro Campos (entrada franca)

7/5 – Marília Mendonça

8/5 – Zé Neto e Cristiano

9/5 – Maiara & Maraisa

10/5 – Daniel (entrada franca)

Exposições e provas de laço e três tambores

Mantendo a tradição de 43 anos, a Facilpa traz para Lençóis Paulista diversas exposições agropecuárias. “A Facilpa foi criada para ser uma exposição de gado leiteiro, há 43 anos. E de lá para cá sempre lutamos para que esse ‘norte’ não fosse perdido. Nesse ano não será diferente, pois estamos preparando uma série de exposições para criadores e também para o público em geral que gosta de agropecuária”, garantiu Prado.

Habilidade, equilíbrio, bom relacionamento com o cavalo e inteligência são pré-requisitos para a prática da prova de laço, uma das atrações da 43ª Facilpa. Nessa competição, o bezerro é solto e o cavaleiro (ou os cavaleiros, se for em dupla) tenta laçar o animal. Leva a melhor quem atinge o objetivo no menor tempo possível. Outra prova já confirmada na Feira é a dos três tambores, que tem uma sistemática simples: vence o cavaleiro ou a amazona que contornar os três tambores com mais agilidade.

Rodeio de alta qualidade

O rodeio em touros e cavalos, que também acompanha a programação da Facilpa, é um capítulo à parte nessa história. E para este ano, a expectativa é de que os peões apresentem montarias de alto nível, já que a disputa contará pontos para o Circuito Brahma e também para o torneio da Ekip Rozeta.

Nomes consagrados do ramo, como Valtinho dos Santos, Buffalo Bill e Kaká de Barretos já confirmaram presença. A boiada será selecionada a dedo para que o público sinta na pele a emoção que só este esporte pode apresentar.

