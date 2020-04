Vice-Prefeito de Botucatu, André Peres se filia no DEM

Eleito Vice-Prefeito em 2016 pelo PC do B, André Peres tem novo partido. Conforme adiantou o Acontece Botucatu ainda em 2019, ele se filiou no Democratas.

Segundo comunicado do partido, o ato que firmou esse compromisso aconteceu na última sexta-feira, dia 03. A sigla tem como presidente do diretório municipal o advogado Fábio Valentino.

As conversas se intensificaram no segundo semestre do ano passado, quando o Vice-Governador Rodrigo Garcia (também do DEM) teve um contato mais próximo com Peres em uma de suas visitas na cidade. André Peres deixou o PC do B em 2018, pondo fim a uma relação de 10 anos dos comunistas com o PSDB na administração municipal.

André Peres será o candidato novamente na chapa de Mário Pardini na tentativa de reeleição este ano. O próprio Prefeito afirmou em entrevista ao Acontece Botucatu que não há chance de ter um vice diferente em sua chapa.