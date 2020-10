Vice de Priscila Firmino tem candidatura indeferida pela Justiça Eleitoral em Botucatu

A Justiça Eleitoral indeferiu neste final de semana a candidatura de Aparecida Donizete Franco, mais conhecida como Cida, Assistente Social em Botucatu e filiada do PC do B. Ela está como vice de Priscila Firmino (PT) na coligação “Juntos com a força do povo”.

A Justiça alega falta de documentos para o registro da candidatura. O fato foi publicado do TER, indicando na decisão que o nome precisa ser trocado para não prejudicar toda a chapa.

Cida foi indicada em setembro pelo PC do B na coligação entre os dois partidos de esquerda em Botucatu. Cida é militante do PC do B, tem 59 anos e é Servidora Pública. Em 2016 foi candidata a vereadora e teve 352 votos.

Em nota, a coligação negou que trocará o nome na chapa. Os partidos dizem que já estão recorrendo da decisão.

“A coligação Juntos com a Força do Povo, formados pelos partidos PT e PCdoB de Botucatu, esclarece que já tomou conhecimento do indeferimento da Candidatura da Sra. Aparecida Donizete Franco (Cida Assistente Social) e que o Departamento Jurídico da Campanha já está tomando as providências pertinentes, que não cogita a possibilidade de substituí-la, temos plena convicção das suas aptidões políticas e que os documentos juntados no momento oportuno serão suficientes para reverter essa decisão. Sem mais”, explica nota da Coordenação coligação Juntos com a Força do Povo (PT / PCdoB).