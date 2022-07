Vereadores retomam sessões com apreciação ao veto no plano de saúde dos servidores do legislativo

A sessão desta segunda, 01, também terá a posse do suplente Pedroso, que assume a cadeira da atual secretária de educação, Cláudia Gabriel

A primeira sessão ordinária após a volta do recesso parlamentar, nesta próxima segunda-feira, 01, tem novidades em sua rotina plenária.

Em virtude da licença da vereadora Cláudia Gabriel (União), que assumiu o cargo de Secretário Municipal de Educação neste mês de julho, será realizada a posse de José Pedroso Bitencourt, o Pedroso, como suplente de vereador.

Além da cerimônia, acontecerá também eleição para preenchimento da vaga de 1º secretário da Mesa Diretora da Câmara, ocupada anteriormente pela vereadora licenciada.

Depois, a sessão ordinária volta à sua sequência normal, finalizando com a Ordem do Dia que conta com duas matérias para apreciação. A primeira delas, e mais polêmica, trata do veto do prefeito Mário Pardini ao Projeto de Lei que institui o plano de saúde aos servidores do legislativo.

A matéria foi de autoria da Mesa Diretora, composta pelo presidente Palhinha (União), vice-presidente Erika da Liga do Bem (Republicanos) e 1ª secretária Cláudia Gabriel (União). O 2º secretário Cula (PSDB), que também faz parte da Mesa, não assinou o projeto.

O resultado da votação em julho ficou com 7 votos favoráveis e 3 contrários, sendo estes os vereadores Abelardo, Cula e Sargento Laudo. O Presidente da Casa votaria apenas em caso de empate.

Porém, o Pardini vetou no dia 14 o projeto. Agora os vereadores podem ou não derrubar o veto do chefe do Executivo botucatuense.

Veja o que será apreciado:

1) Veto Total nº 01/2022 ao Autógrafo nº 6.599/22. (Referente ao projeto que dispõe sobre plano de assistência aos servidores ativos da Câmara Municipal).

2) Projeto de Lei nº 44/2022 – de iniciativa da Vereadora Erika da Liga do Bem, que dispõe sobre a fixação de cartazes informando a disponibilidade do “Drink La Penha” em eventos abertos ou fechados, públicos ou privados na cidade de Botucatu, como instrumento de auxílio para mulheres em situação de violência.

Acompanhe ao vivo pelo site, Facebook e TV Câmara Botucatu (canal 31.3 da rede aberta e 2 da Claro NET TV) a partir das 19h.

