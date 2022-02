Vereadores de Botucatu retomam plenárias na segunda-feira, 07, após recesso

Foto: TV Câmara

A Câmara Municipal retomará na próxima segunda-feira, 07, suas sessões com o fim do recesso parlamentar. Segundo divulgou o Legislativo botucatuense, a primeira sessão ordinária de 2022 não contará com projetos na Ordem do Dia.

Os trabalhos devem ficar em torno das leituras e aprovações de proposituras no Pequeno Expediente e dos discursos parlamentares no Grande Expediente. A Câmara transmitirá a plenária em seu site e Facebook, além da TV Câmara Botucatu (canais 31.3 da rede aberta e 2 da Claro NET TV) a partir das 19h.

Ainda de acordo com a casa de Leis, haverá uma novidade no início dos trabalhos do legislativo em 2022. A partir de agora as reuniões de comissões internas da Casa também ganharão transmissão ao vivo pelos canais da Câmara.

