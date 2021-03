Vereadores de Botucatu apreciam hoje único projeto de denominação de centro de educação

A Câmara Municipal de Botucatu fará hoje mais uma sessão dos vereadores, a partir das 20h00. O único projeto em discussão trata da denominação de um centro de educação infantil, que atualmente leva o nome de Centro de Educação “Canal Comunitário da Cidade de Botucatu”.

De autoria do Prefeito Municipal, o texto altera o nome do local para “Professor Odair Aparecido Domingues Frudelles”, que morreu em dezembro do ano passado e foi professor da rede municipal até sua morte.

Após pedido de vista na última sessão, o projeto 06/2021 retorna à Ordem do Dia nesta segunda-feira, 1º de março. Os trabalhos legislativos podem ser acompanhados ao vivo pelo face, site e TV Câmara (canal 31.3 da rede aberta e canal 2 da Claro NET TV). Confira:

1) Projeto de Lei nº 6/2021, de iniciativa do Prefeito, que denomina de “Professor Odair Aparecido Domingues Frudelles”, o Centro de Educação “Canal Comunitário da Cidade de Botucatu”.

discussão e votação únicas /quórum: 2/3

PEDIDO DE VISTA solicitado pelo Vereador Lelo Pagani

PEDIDO DE RETIRADA solicitado pelo Prefeito Municipal