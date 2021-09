Vereadores apreciam projeto de empréstimo de R$ 30 milhões pela prefeitura

O empréstimo deverá ser contratado junto à Caixa Econômica Federal para término de obras na cidade

Os vereadores da Câmara de Botucatu se reúnem nesta segunda-feira, 27, para deliberar projetos em sessão ordinária e extraordinária. Na ordinária, compõem a Ordem do Dia vetos do Poder Executivo a emendas ao Plano Plurianual 2022-2025 e à Lei de Diretrizes Orçamentárias 2022, denominação de rua e título de cidadão botucatuense.

Já na extraordinária, está na pauta um projeto da Prefeitura que pede autorização legislativa para contratação de operação de crédito com a Caixa Econômica Federal.

O valor do empréstimo é de R$ 30 milhões e, se aprovado, será usado para conclusão de obras na cidade. Uma delas é o alargamento do Ribeirão Lavapés. O restante do valor será utilizado na conclusão da reforma do Hospital Sorocabana, de acordo com justificativa da Prefeitura.

Porém, o projeto não deve ser votado nesta segunda. A vereadora Rose Ielo (PDT) informou durante entrevista à Rádio Criativa FM na última semana que irá pedir vistas ao processo.

Confira as ementas:

NA SESSÃO ORDINÁRIA

1) Veto Parcial nº 01/2021 ao Projeto de Lei Complementar nº 06/21, que originou o Autógrafo nº 6.482/2021, nas disposições referentes às Emendas de nº 1 e 2. (PPA 2022 a 2025).

Discussão e votação únicas com quórum de maioria absoluta

2) Veto Parcial nº 02/2021 ao Projeto de Lei Complementar nº 07/21, que originou o Autógrafo nº 6.483/2021, nas disposições referentes às Emendas de nº 1 e 2 (LDO 2022).

Discussão e votação únicas com quórum de maioria absoluta

3) Projeto de Lei nº 47/2021 – de iniciativa do Vereador Sargento Laudo, que denomina de “Doutor Cláudio Dal Farra” a “Rua 08” localizada no Loteamento Chácara de Recreio Parque Laguna II.

Discussão e votação únicas com quórum de 2/3

4) Projeto de Decreto Legislativo nº 05/2021 – de iniciativa do Vereador Cula, que concede o Título de “Cidadão Botucatuense” ao Pastor Rúben Oliveira Lima.

Discussão e votação únicas com quórum de 2/3

NA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

1) Projeto de Lei nº 57/2021, de iniciativa do Prefeito, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal (objetivando financiar projetos nas áreas de saneamento, infraestrutura, meio ambiente e lazer, para a recuperação e canalização das margens do Ribeirão Lavapés – 2ª etapa, Construção do Parque Linear Ribeirão Lavapés – trecho 1 e novo Hospital do Bairro).

Discussão e votação únicas com quórum de maioria absoluta

Acompanhe ao vivo a partir das 19h pelo site, Facebook e TV Câmara Botucatu (canal 31.3 da rede aberta e 2 da Claro NET TV).