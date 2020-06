Vereadora pede em requerimento instalação de parquímetro da Avenida Dom Lúcio

A Câmara Municipal se reuniu na noite desta segunda-feira, 08, em sessão ordinária. Além da apreciação de um projeto que estava em pauta, os vereadores apresentaram diversos requerimentos.

Entre ele um chamou atenção, o documento N°. 391/2020, de autoria da vereadora Alessandra Lucchesi (PSDB). Ela pede ao Prefeito que informe sobre a possibilidade de implantar estacionamento rotativo pago (parquímetro) na Avenida Dom Lúcio.

O requerimento também pede informações sobre a situação do contrato com a empresa responsável pelo parquímetro, tendo em vista a reabertura do comércio.

“Diversos comerciantes da Avenida Dom Lúcio gostariam que, assim como na Rua Amando de Barros, fosse implantado o estacionamento rotativo pago (parquímetro) em destacada avenida, facilitando a localização de vagas livres e, consequentemente, proporcionando maior acessibilidade ao referido centro comercial. Além disso, a rotatividade de estacionamento seria ainda mais benéfica nestes tempos de enfrentamento ao Covid-19, assim”, diz parte do requerimento da Parlamentar.

Hoje o sistema do parquímetro está instalado nas ruas centrais, na região da Amando de Barros, além das principais vias da Vila dos Lavradores.

Veja o requerimento na íntegra

Munícipes encontram muita dificuldade de encontrar vagas de estacionamento na Avenida Dom Lúcio.

Diversos comerciantes da Avenida Dom Lúcio gostariam que, assim como na Rua Amando de Barros, fosse implantado o estacionamento rotativo pago (parquímetro) em destacada avenida, facilitando a localização de vagas livres e, consequentemente, proporcionando maior acessibilidade ao referido centro comercial.

Além disso, a rotatividade de estacionamento seria ainda mais benéfica nestes tempos de enfrentamento ao Covid-19, assim,

REQUEREMOS, depois de cumpridas as formalidades regimentais, ouvido o Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito, MÁRIO EDUARDO PARDINI AFFONSECA, solicitando, nos termos da Lei Orgânica do Município, informar sobre a possibilidade de implantar estacionamento rotativo pago (parquímetro) na Avenida Dom Lúcio, proporcionando maior acessibilidade ao referido centro comercial, bem como informar qual a situação do contrato com a empresa responsável pelo parquímetro com a reabertura do comércio.

Plenário “Ver. Laurindo Ezidoro Jaqueta”, 8 de junho de 2020.

Vereadora Autora ALESSANDRA LUCCHESI

PSDB