Vereadora Erika da Liga do Bem testa positivo para Covid-19

A vereadora participou da sessão desta semana e de reunião na prefeitura

A vereadora Erika Liao Tiago, a Erika da Liga do Bem (Republicanos), testou positivo para Covid-19 nesta quarta-feira, 03. Segundo as informações recebidas pelo Acontece Botucatu, ela realizou um teste em uma clínica particular, após não se sentir bem.

Erika participou presencialmente da sessão da Câmara dos Vereadores da última segunda, 01. Também foi presencialmente nesta quarta-feira ao gabinete do prefeito, onde participou de reunião com Pardini e seus secretários sobre a compra de vacinas.

“Estou bem e já estou em isolamento. Fiz o teste de maneira preventiva, após me sentir mal no almoço e não imaginava que o resultado seria positivo. Foi um grande susto”, disse Erika ao Acontece Botucatu.

Por telefone, o Presidente da Câmara, Rodrigo Palhinha, informou que as pessoas que tiveram contato com a vereadora ficarão afastados dos trabalhos presenciais e serão testados por precaução.

A assessoria da prefeitura ainda não se manifestou.