Vereador Sargento Laudo votou contrário ao plano de saúde dos servidores da Câmara

Na noite da última segunda-feira, dia 11, a Câmara de Vereadores de Botucatu passou uma tensa discussão durante a sessão ordinária. Foi votado e aprovado o projeto de lei 41/2022, que institui o plano de assistência à saúde aos servidores ativos da Câmara.

A matéria foi de autoria da Mesa Diretora, composta pelo presidente Palhinha (União), vice-presidente Erika da Liga do Bem (Republicanos) e 1ª secretária Cláudia Gabriel (União). O 2º secretário Cula (PSDB), que também faz parte da Mesa, não assinou o projeto.

O resultado da votação ficou com 7 votos a favor e 3 contrários dos vereadores Abelardo, Cula e Sargento Laudo (PSDB). O Presidente da Casa votaria apenas em caso de empate.

O vereador Sargento Laudo (PSDB) justificou o voto contrário. Segundo ele, a negativa se baseia no respeito com a população.

“O projeto foi apresentado pela Mesa Diretora da Câmara, com três assinaturas. Eu, Sargento Laudo, votei contra, em respeito a opinião da população. Nada contra os servidores do legislativo, pois trabalho todos os dias buscando melhorar cada vez mais a vida da população. Temos enfrentado diversos problemas, porém, a saúde requer uma atenção maior, presando pela qualidade sempre e pensando na coletividade. Difícil decisão. De um lado os servidores que me auxiliam todos os dias e do outro a população que fiscaliza os gastos com o dinheiro suado de pagamento de impostos. Acatei conselhos, principalmente das lideranças de alguns bairros, que me aconselharam e ajudaram a tomar essa decisão.”, disse Laudo.