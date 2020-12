Valdir Paixão não seguirá como Secretário de Educação em nova gestão Pardini; Secretariado está quase definido

Anúncio foi feito pelo Prefeito Mário Pardini durante entrevista ao Acontece

A Prefeitura de Botucatu terá um novo Secretário de Educação. A informação foi dada pelo Prefeito de Botucatu, Mário Pardini, durante entrevista ao vivo no Facebook do Acontece Botucatu na tarde desta terça-feira, dia 22.

Nos bastidores já circulavam rumores de que o Professor Valdir Paixão não seguiria no cargo. Na pasta com o maior orçamento do município (aproximadamente R$ 120 milhões) desde julho de 2017, ele deverá seguir sua carreira acadêmica na Unesp, motivo de sua saída.

“A gente já conversou com o Valdir, ele manifestou o interesse de retomar sua carreira acadêmica, professor universitário na Unesp. Ele inclusive tem que cumprir algumas etapas nessa carreira e de comum acordo a gente vai conduzir uma outra pessoa na Secretária da Educação”, disse Pardini em parte de sua resposta quando questionado sobre a mudança.

O Acontece Botucatu fez contato com o Professor Valdir Paixão, que confirmou a informação. A decisão estava tomada desde novembro, mas o Secretário apenas iria se manifestar após o comunicado do Prefeito Municipal. Confira neste link a nota enviada por Valdir Paixão ao Acontece Botucatu.

O novo nome ainda não foi definido, segundo Pardini. Ainda falta também a escolha do novo Secretário de Infraestrutura para definir todo o Secretariado.

Durante a entrevista, o Prefeito Mário Pardini praticamente detalhou a formação do Secretariado que começa a gestão 2021/2024. Muitas pastas já tinham sido anunciadas pelo Acontece Botucatu. Confira.

ASSISTÊNCIA SOCIAL – Rose Pinton (entra no lugar de Silvia Fumis)

CULTURA – Cris Cury Ramos (mantida)

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E TRABALHO – Junot de Lara Carvalho (mantido)

EDUCAÇÃO – Não há definição

ESPORTES E PROMOÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA – Geraldo Pupo da Silveira (mantido)

GOVERNO – Fábio Vieira de Souza Leite (mantido)

HABITAÇÃO E URBANISMO – Luiz Guilherme (entra no lugar de José Carlos Broto)

INFRAESTRUTURA – ainda sem definição

PARTICIPAÇÃO POPULAR E COMUNICAÇÃO – Curumim (volta após a eleição)

SAÚDE – André Spadaro (mantido)

SEGURANÇA – Marcelo Emílio de Oliveira (mantido)

VERDE – Filipe Martins (entra no lugar de Márcio Piedade Vieira)

Veja a entrevista completa de Mário Pardini no link abaixo

https://www.facebook.com/jornalacontecebtu/videos/422763028859848