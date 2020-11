Último e decisivo debate entre os candidatos a Prefeito de Botucatu será nesta quinta-feira, 12

Após o primeiro grande debate entre Acontece Botucatu, Cultura e Criativa FM, no dia 10 de outubro, os organizadores preparam os últimos detalhes do segundo encontro entre os candidatos. Será no dia 12 de novembro (quinta-feira), às 20 horas, também no auditório da Faculdade Galileu. (Veja vídeo acima)

Este será o último e decisivo debate, a exemplo do que ocorreu em 2016, do pool de comunicação em Botucatu. As transmissões serão sempre ao vivo pelas rádios e em vídeo pelos canais do Acontece Botucatu, além da transmissão ao vivo da TV Unesp para Botucatu, Bauru e Marília.