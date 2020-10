TRE-SP mantém candidatura de Mário Ielo a Prefeito de Botucatu

Decisão ocorreu em julgamento do TRE

Em julgamento realizado na tarde desta quarta-feira, dia 28, o TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral) deferiu a candidatura de Mário Ielo (PDT) a Prefeito de Botucatu. A votação ocorreu de forma online, como unanimidade dos votos.

A Justiça Eleitoral havia pedido o indeferimento da candidatura de Ielo por contas reprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado enquanto era Prefeito de Botucatu (2001/2004 e 2005/2008). Houve uma sustentação oral em defesa do candidato durante a sessão de julgamento.

Os Desembargadores do TRE entenderam basicamente que como não houve votação contrária do legislativo municipal na oportunidade, a reprovação das contas não poderia ser impeditivo de sua candidatura ao Executivo botucatuense. Após o período onde foi Prefeito, Mário Ielo já disputou as eleições em 2012 e 2016 sem impedimento, tese sustentada pelo próprio candidato.

Com a decisão, a candidatura está deferida, ou seja, Ielo poderá concorrer às eleições. A Procuradoria Eleitoral pode recorrer da decisão, já que pediu o indeferimento de sua candidatura, seguindo o posicionamento do MP e Justiça Eleitoral locais.

Relembre o caso