Suplente de Fernando Cury toma posse na Alesp após deputado ter mandato suspenso

Padre Afonso Lobato (PV) tomou posse como deputado estadual na Assembleia Legislativa de São Paulo nesta sexta-feira (9). A convocação do parlamentar para assumir o mandato por seis meses aconteceu após o afastamento de Fernando Cury (Cidadania) por quebra de decoro parlamentar.

Na semana passada, os deputados aprovaram por unanimidade a resolução que determina a perda do mandato de Cury por 180 dias no processo em que a deputada Isa Penna (PSOL) o acusou de importunação sexual.

Foram 86 votos a favor e nenhum contra – não houve abstenção, nem voto em branco. A suspensão é inédita na Casa Legislativa paulista e ocorreu após consenso no Colégio de Líderes.

Padre Afonso Lobato assume o cargo porque o PV integrava a coligação que elegeu o Cury em 2018. Ele foi empossado às 10 horas pelo 2º vice-presidente da Alesp, André do Prado (PL).

Natural de Redenção da Serra, região do Vale do Paraíba, Padre Afonso é formado em Filosofia, Teologia e Direito, e já ocupou uma cadeira no legislativo paulista por quatro mandatos – 2003 a 2006, 2007 a 2010, 2011 a 2014, e 2015 a 2018.

Em seu breve discurso, Padre Afonso disse que o mandato será importante para o Vale do Paraíba, região onde nasceu, mora, e que é pouco representada na Assembleia e na Câmara Federal. Ele prometeu implementar ações na área da saúde.

“Em Taubaté temos um Ambulatório Médico de Especialidades (AME) pronto para inaugurar, mas travado. Não sabemos o motivo pelo qual não foi inaugurado para atender a uma população que não somente sofre com a pandemia, mas com outras doenças, que não deixaram de existir”, citou o parlamentar, acrescentando que a unidade de saúde poderia atender 11 municípios.

