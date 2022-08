Simone Tebet confirma chapa feminina à Presidência com Mara Gabrilli, do PSDB, como vice

Foto: Facebook MDB Nacional

A senadora Simone Tebet, candidata do MDB à Presidência da República, confirmou na manhã desta terça-feira (2) a também senadora Mara Gabrilli (PSDB) como sua vice na chapa que disputará a eleição de outubro.

O anúncio foi feito na cidade de São Paulo, após conversas entre as duas candidatas e os presidentes dos três partidos da aliança – Baleia Rossi (MDB), Bruno Araújo (PSDB), Roberto Freire (Cidadania) – e o senador Tasso Jereissati (PSDB).

“Eu tinha dúvida, Mara, se uma chapa 100% feminina seria aceita. Que bom que as [pesquisas] qualitativas mostraram que homens e mulheres estão prontos para votar nessa chapa. E quando fiz o convite para você, esperando que você fosse dizer ‘vou pensar um pouquinho, eu tenho algumas limitações’, Mara disse, na sua generosidade, ‘Simone, que honra. Como vai ser bom falar para o Brasil da nossa causa e da nossa luta’”, afirmou Tebet.

Deficiente física, Mara Cristina Gabrilli é psicóloga e publicitária de formação, e foi eleita senadora por São Paulo em 2018. Antes disso, havia sido deputada federal e vereadora na capital paulista.

A informação da indicação da tucana na chapa de Tebet havia sido antecipada pelo repórter Ricardo Abreu no blog do Camarotti na segunda (1º). Pouco depois, em evento na Fiesp com presidenciáveis, Tebet disse que teria uma chapa puramente feminina, mas não mencionou quem seria a candidata.

“É por isso que eu quero aqui anunciar para as senhoras e aos senhores, que pela vez, provavelmente a primeira vez na história da República do Brasil, nós teremos uma chapa pura para candidato à Presidência da República. A minha vice será mulher”, disse.

Apesar de Tebet falar em ineditismo em uma chama puramente formada por mulheres, o PSTU anunciou no sábado (30) uma candidatura exclusivamente feminina para a Presidência, com Vera Lúcia como cabeça de chapa e a indígena Kunã Yporã no posto de vice.

Tetraplégica desde 1994 após quebrar o pescoço em um acidente de carro, Mara Gabrilli destacou a representatividade das pessoas com deficiência na disputa presidencial deste ano, algo inédito após redemocratização do País.

“A riqueza do Brasil é a diversidade da população. E quem desdenha isso não merece ir adiante. (…) Um estado ou um país que é bom para a pessoa com deficiência, ele é maravilhoso para as pessoas normais. Sou uma pessoa que tem compromisso com a justiça social, com o combate à fome. Conte comigo e com a minha devoção para mudar o país”, disse Mara Gabrilli nesta terça (2).

A senadora tucana também criticou indiretamente o presidente Jair Bolsonaro (PL), adversário da chapa na eleição de outubro, a quem chamou de alguém que “desdenha do próprio país”.

“Fico muito arrasada, triste, de ver um governo desdenhando a população negra, as mulheres, as meninas, a população indígena, a população LGBTQIA+. Desdenhando aquele que tem uma deficiência ou doença rara, desdenhando idosos. É impossível de conviver com uma situação dessas. Desdenhar do nosso próprio país”, declarou.

Fonte: portal G1

