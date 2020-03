Saúde e Entidades Assistenciais de Botucatu serão beneficiadas com verba federal de R$ 420 mil

O Vereador Izaias Colino (PSDB) usou suas redes sociais na noite desta terça-feira, 03, para anunciar um montante de R$ 420 mil do Governo Federal para investimento na cidade de Botucatu. A verba vem através de uma emenda parlamentar do Deputado Rodrigo Agostinho (PSB).

No total foram três emendas, fundamentadas da seguinte forma

– Uma emenda de R$ 120 mil para investimento na Saúde

– Uma emenda de R$ 150 mil para a AFRAPE (Associação Fraternal Pelicano)

– Uma emenda de R$ 150 mil para a CCI Aconchego

“O Deputado Rodrigo Agostinho esteve em Botucatu em duas oportunidades. Em novembro, quando entreguei os ofícios e outra vez em janeiro para conhecer as entidades e as necessidades da cidade e reconheceu a importância de investir em Botucatu sem pedir nada em troca. Muito obrigado, Deputado Rodrigo Agostinho pelo investimento em nossa cidade”, disse Izaias Colino em parte do vídeo divulgado para anunciar as emendas.

Conheça as entidades que serão beneficiadas.

AFRAPE

A Associação Fraternal Pelicano – AFRAPE – associação civil de direito privado, sem fins econômicos, de caráter beneficente, educativo, cultural, esportivo e de assistência social, fundada em 30 de setembro de 2002, na cidade de Botucatu.

A nossa finalidade é o planejamento e execução de programas de EDUCAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO e CULTURAL direcionados à crianças, adolescentes, jovens, adultos e a família. Com sede própria na Rua Donato Di Credo, 796 – Vila Ferroviária – direciona o atendimento, preferencialmente, aos moradores da zona norte de Botucatu e com renda familiar até 3 salários mínimos.

Composto por um quadro associativo, o qual elege a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal, por biênio, que executam a gestão de programas e de projetos juntos aos órgãos municipais e empresas financiadoras.

CCI ACONCHEGO

O CCI “Aconchego”, centro-dia para idosos, em funcionamento desde fevereiro de 2001, tem como objetivo “… atenção dirigida aos idosos que apresentam limitações para o desenvolvimento das atividades de vida diária e que, devido às suas carências familiares e funcionais não podem ser atendidos durante o dia em seus próprios domicílios ou por serviços comunitários.” (Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social/SEADS), estende também sua atenção aos familiares-cuidadores com apoio e orientação.

Conta com equipe técnica especializada na atenção ao idoso, que programa atividades, faz atendimento individual e grupal, bem como se ocupa com a formação de recursos humanos para atenção a pessoa no envelhecimento. O Aconchego estende sua atenção aos familiares-cuidadores oferecendo apoio e orientação.

Funciona de 2ª à 6ª feira, no período da tarde. Os idosos recebem além das atividades de estímulo para interação social, atendimento de fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia, serviço social, fonoaudiologia e nutrição. Algumas famílias que procuram o Aconchego, mas cujos idosos não podem frequentá-lo por motivos que vão desde a impossibilidade de locomoção, até falta de vaga, recebem apoio através do grupo de orientação ou de visitas domiciliares.

Como extensão de trabalho na comunidade a equipe realiza visitas domiciliares para atenção aos idosos acamados ou da fila de espera e orientação de seus familiares para o cuidado.