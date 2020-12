Retrospectiva 2020: Pardini é reeleito com votação recorde em Botucatu

O Acontece Botucatu traz esta semana uma retrospectiva dos 5 principais fatos que marcaram nossa cidade no ano de 2020. Um ano marcado por pandemia, ataques, destruição pelas chuvas e eleições. Confira abaixo o quinto e último fato deste ano tão atípico.

A eleição era atípica, postergada de outubro para novembro por conta da pandemia. Mário Pardini (PSDB), Mário Ielo (PDT), Izaias Colino (PSL) e Priscila Firmino (PT) disputaram a Prefeitura.

Após uma campanha agressiva, com denúncias e debates acalorados, as urnas apontaram uma vitória esmagadora de Pardini, reeleito com 85,51% dos votos, o que corresponde a 58.541 votos válidos. Foram recordes absolutos na história do município.

Foram cinco novos vereadores: Erika da Liga do Bem (Republicanos), Silvio dos Santos (Republicanos), Rodrigo Palhinha (DEM), Marcelo Sleiman (DEM) e Claudia Gabriel (DEM). Os reeleitos foram: Abelardo (Republicanos), Curumim (PSDB), Sargento Laudo (PSDB), Alessandra Lucchesi (PSDB), Cula (PSDB) e Rose Ielo (PDT).

Confira o vídeo acima e relembre a entrevista de Mário Pardini no momento de sua reeleição.