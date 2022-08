PSOL Botucatu lança Thalita Tavares como candidata a Deputada Estadual

Através desta nota, o PSOL Botucatu confirmou nesta terça-feira, 02, a candidatura de Thalita Tavares a Deputada Estadual. Thalita é biomédica e trabalhadora do SUS, começa nota da sigla.

Até o momento, Thalita é a única mulher de Botucatu candidata.

Em 2020 Thalita foi candidata a vereadora pelo PSOL. Na oportunidade ela obteve 849 votos no pleito municipal.

Desde maio deste ano, tanto Thalita, quanto o PSOL, apresentaram sua pré-candidatura a um mandato representativo na Assembleia Legislativa de São Paulo, cita o partido.

A candidatura foi homologada em Convenção Eleitoral, dia 30 de julho.

“Reforçamos nosso compromisso com todos os cidadãos paulistas e com nossa campanha pelo nome de Thalita Tavares para Deputada Estadual”, diz parte da nota do PSOL.