PSL oficializa Izaias Colino como pré-candidato a Prefeito de Botucatu

A Comissão provisória do PSL de Botucatu lançou oficialmente neste domingo, dia 13, pré-candidatura de Izaias Colino a Prefeito de Botucatu. O encontro ocorreu na sede da Faculdade de Botucatu – UNIBR.

A vice de Izaias é a Tenente Coronel Kátia Firmino Christófalo, que já deixou suas atribuições na Polícia Rodoviária de Araraquara. Foram também apresentados os pré-candidatos a vereador da sigla e dos partidos Podemos e PRTB, coligados para as eleições municipais.

Izaias Colino está em seu segundo mandato como Vereador. Na eleição de 2016, foi o mais votado em Botucatu, com 2.257 votos, quase 500 de diferença para o segundo mais votado.

Em 2012 foi eleito para sua primeira legislatura com 1.850 votos. Sua primeira eleição, ainda jovem, foi em 2008, quando foi suplente do PSDB, seu partido até abril deste ano.

O candidato

Advogado, 37 anos, casado e pai de uma filha, Izaias Branco da Silva Colino começou cedo na política. Em 1998, já demonstrando habilidade no cenário, foi eleito presidente do Grêmio Estudantil do Colégio La Salle.

Durante muitos anos participou ativamente da chamada Juventude do PSDB, tanto em Botucatu como no estado. Foi presidente da Juventude Tucana entre 2006 e 2010. Além da advocacia, com formação na Faculdade de Direito de Bauru (ITE), cursou Gestão Pública pela Fatec.

Disputou três eleições para vereador, vencendo duas delas (2012 e 2016). No biênio 2017/2018 Izaias Colino foi Presidente do Poder Legislativo de Botucatu.