PSDB e PSD vão oficializar pré-candidaturas de Cristiano Camargo e Raul Vivan em Pardinho

Os diretórios de PSDB e PSD em Pardinho devem oficializar os nomes de Cristiano Camargo e Raul Vivan com pré-candidatos a Prefeito de Vice em Pardinho. A composição ainda tem o partido Republicanos.

A convenção será no domingo, dia 06, das 09h00 às 11h00, no Sítio Águas do Tijuco Preto. No comunicado a organização do evento diz que é obrigatório o uso de máscaras.

Também serão apresentados os nomes de pré-candidatos a vereador no pleito de 15 de novembro.

O pré candidato

Cristiano Camargo, apesar de jovem, apenas 31 anos, já está em seu segundo mandato como vereador. Atualmente é Presidente da Câmara Municipal.

Camargo leva o apoio do atual Prefeito Dito Rocha, liderança política regional que está finalizando um ciclo com 6 mandatos. Nos últimos anos ambos estiveram muito próximos, especialmente na conquista de emendas e investimentos para a cidade.

Raul Vivan é empresário de Pardinho nos ramos de bebida e gás e filiado ao PSD. Desde o início das conversas para composição figurou como favorito para compor a chapa.