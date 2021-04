Projeto visa reconhecer prática de atividade física como essencial em Botucatu

O projeto de lei que tem sido chamado de “PL das academias” está na pauta da sessão ordinária da Câmara Municipal de Botucatu na próxima segunda-feira, dia 26.

O Projeto de Lei Nº 11/2021, é de iniciativa do Vereador Sargento Laudo (PSDB). A matéria visa reconhece a prática da atividade física e do exercício físico como essenciais para a população no âmbito do Município de Botucatu.

A matéria será com discussão e votação únicas, sendo que o quórum é de maioria simples dos parlamentares. O projeto vem com emenda de autoria dos vereadores Palhinha (DEM) , Lelo Pagani (PSDB), Alessandra Lucchesi (PSDB) e Marcelo Sleiman (DEM).

A sessão terá início às 20h e contará com transmissão ao vivo pelo Facebook e TV Câmara Botucatu (canais 31.3 da rede aberta e 2 da Claro NET TV).

Com informações da Câmara Botucatu

Veja também