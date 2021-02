Projeto que estimula criação de postos de trabalho no Distrito Industrial IV de Botucatu é aprovado na Câmara

A sessão ordinária desta segunda-feira, 15, trouxe na pauta de discussão e votação o primeiro projeto de iniciativa da Câmara de Botucatu do ano. O PL 01/2021, de autoria do vereador Marcelo Sleiman (DEM), alterou artigos da lei que criou o Distrito Industrial IV (Lei nº 5.888/2016).

A mudança tem o objetivo de ampliar de cinco para sete os postos de trabalho que devem ser gerados para cada lote doado ao empreendimento que inicia às operações no distrito. Dois destes postos devem ser destinados ao primeiro emprego.

“Somos privilegiados em termos de mão-de-obra qualificada e capital intelectual em nossa cidade. No entanto, a busca pelo primeiro emprego precisa de incentivos como forma de garantir o acesso dos jovens ao mercado de trabalho. Assim, este projeto é uma semente do Legislativo para a construção de políticas públicas efetivas de geração de empregos, em especial o primeiro”, fala o vereador-autor, que viu seu projeto ser aprovado por unanimidade.

Expediente da sessão

O Pequeno Expediente da sessão ordinária também contou com debate plenário. A vereadora Rose Ielo (PDT) pediu destaque ao requerimento 55, de autoria dos vereadores Alessandra Lucchesi (PSDB), Érika da Liga do Bem (Republicanos), Sargento Laudo (PSDB) e Palhinha (DEM).

Com o pedido, a matéria é votada à parte e pode ser discutida entre os parlamentares. Dessa forma, a solicitação de realizar um projeto urbanístico no entorno do espaço público que aloja a Secretaria da Educação recebeu argumentos favoráveis e contrários, terminando aprovada.

No Grande Expediente, discursaram os vereadores Palhinha (DEM), Rose Ielo (PDT), Silvio (Republicanos), Abelardo (Republicanos), Alessandra Lucchesi (PSDB) e Cula (PSDB). As falas na íntegra, tanto dos discursos quanto dos debates, podem ser acessadas na reprise da sessão ordinária, disponível no YouTube e na TV Câmara Botucatu.

