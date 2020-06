Prefeitos vizinhos querem que Pardini seja liderança regional durante pandemia

União dos Prefeitos: reunião em Botucatu tratou sobre a liderança regional durante a pandemia

O Prefeito de Botucatu Mario Pardini recebeu na tarde desta quarta-feira, dia 24, Prefeitos da nossa região, tendo a pandemia do coronavírus como pauta. Segundo apurou o Acontece Botucatu, os municípios vizinhos sentem dificuldade de diálogo com o Governo do Estado para discutir diversos problemas e vieram pedir ajuda do Chefe do Executivo botucatuense nessa interlocução.

De acordo com o apurado pelo Acontece Botucatu, estiveram presentes, além de Pardini, os Prefeitos Dito Rocha (Pardinho), João Bosco (Itatinga) e Osvaldo Ângelo Alves (Bofete).

O Presidente da Câmara de Vereadores de Pardinho, Cristiano Camargo, também participou do encontro. O Chefe do Legislativo de Pardinho lidera o comitê de enfrentamento do covid-19 em seu município e foi procurado por empresário do Comércio e Turismo preocupados com a situação, tomando a iniciativa do encontro em Botucatu.

Essas cidades, que também integram o Polo Cuesta com outros municípios, pertencem a DRS-6 de Bauru, ou seja, também foram rebaixadas para a fase Laranja, embora estejam controlando bem a pandemia.

Mário Pardini, segundo os bastidores, possui um canal de diálogo direto com o Vice-Governador, Rodrigo Garcia, com quem tem boa relação. Também mantém diálogos com Marco Vinholi, Secretário Estadual de Desenvolvimento Regional, pessoa que está na linha de frente das contestadas classificações de cidades e regiões nessa pandemia.

Assim como Botucatu, Pardinho, Itatinga e Bofete estão com restrições no comércio. Botucatu aguarda desfecho de seu processo no Tribunal de Justiça para se colocar novamente na chamada fase amarela do Plano São Paulo.