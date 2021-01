Prefeitos pedem ao governo do estado ampliação da rede hospitalar na região

Na noite desta quinta-feira, 21, prefeitos das principais cidades que integram a Diretoria Regional de Saúde de Bauru (DRS 6), estiverem no Palácio dos Bandeirantes, para discutir a ampliação hospitalar da região com o governo estadual.

Ricardo Salaro (São Manuel), Mário Pardini (Botucatu), Suéllen Rosim (Bauru), Ivan Cassaro (Jau), Anderson Prado (Lençóis Paulista), Dr. João Pandolfi (Lins) montaram a caravana de Prefeitos. Além deles, esteve presente o deputado federal Rodrigo Agostinho.

A reunião foi com o Secretário Estadual de Desenvolvimento Regional, Marcos Vinholi. O grupo reivindicou melhorias na infraestrutura do atendimento hospitalar em toda a nossa região.

Na tarde desta quarta, dia 20, uma reunião em Botucatu, coordenada por Mário Pardini, serviu para pontuar os assuntos que deveriam ser tratados junto ao Governo do Estado.

A regional de saúde compreende quase 2 milhões de pessoas que residem em seus 68 Municípios. A região passa por dificuldades com relação aos leitos lotados durante a pandemia.



Os prefeitos discutiram as questões, buscando encontrar um equilíbrio entre os cuidados com a saúde, a economia e ainda, uniformizando as restrições contidas nos Decretos Municipais emitidos, em função do Decreto Estadual do Plano São Paulo.

Durante a reunião no Palácio dos Bandeirantes foram apresentados ao Secretário Estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, as seguintes solicitações:

1- Ampliação da infraestrutura hospitalar na DRS de Bauru;

2- Abertura do HC de Bauru e do Hospital Estadual de Botucatu para atendimento dos casos de COVID-19;

3-Apoio aos Municípios para ampliar a testagem em massa dos casos de COVID-19;

4-Estabelecimento de um cronograma de distribuição de vacinas contra o COVID-19.

Desta forma, com a ampliação da infraestrutura hospitalar, será possível ampliar o atendimento aos pacientes, observando as restrições do Plano São Paulo, onde as cidades pertencentes a regional de Bauru se encontram na Fase Laranja.

Com informações da Prefeitura de São Manuel