Polícia Civil e GCM fazem operação para combater furto de fios e materiais elétricos em Botucatu

Polícia Civil e Guarda Civil Municipal de Botucatu realizaram na noite desta quarta-feira, dia 13, a operação denominada de ‘Alta Tensão’. A ação visou a prevenção de furtos de fios e materiais elétricos.

A operação focou nos crimes praticados contra indústrias, residências e das empresas concessionárias responsáveis pelo fornecimento de água, energia e telefonia.

Participaram dos trabalhos os Agentes Policiais Marcos e Luciano, integrantes do Grupo de Investigação em Área Rural-Giar, dos Guardas Civis Municipais Lazzarini e Elisabete, integrantes do GPA e Nogueira e Zambonato, integrantes do GEPOM.

Durante os trabalhos os policiais flagraram um cidadão queimando fios elétricos no quintal de sua residência, no entanto, após análise, os policiais constataram que o material era composto por pequenos pedaços de cabos elétricos descartados por eletricistas. Os fatos foram apresentados na rede policial.

Compartilhe esta notícia