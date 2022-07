Pedroso tomará posse como novo vereador no dia 01 de agosto

A Câmara de vereadores de Botucatu divulgou nesta quarta-feira, dia 20, a data de posse de José Pedroso Bitencourt (União). Ele irá substituir Claudia Gabriel, que assumiu a Secretaria de Educação.

Em conformidade com a legislação vigente, pela Portaria nº 2346, de 19 de julho de 2022, a vereadora Cláudia Maria Gabriel (União) está oficialmente licenciada de seu mandato.

Suplente convocado para assumir a cadeira, José Pedroso Bitencourt tomará posse durante a Sessão Ordinária de segunda-feira, 1º de agosto.

Ato contínuo os vereadores farão nova eleição para o cargo de Primeiro Secretário da Mesa Diretora, até então ocupado pela vereadora agora licenciada.

Com o bordão “Ta Nervoso Vote Pedroso”, o cabeleireiro obteve 1.180 na eleição de 2020, ficando na primeira suplência do então DEM, hoje União Brasil. Claudia Gabriel foi eleita na oportunidade pela mesma sigla com 1226 votos.

