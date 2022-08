Pedroso toma posse como vereador em sessão ordinária na Câmara

A primeira sessão ordinária após o recesso parlamentar de meio de ano, realizada nesta segunda-feira (01/08), ficou marcada pela posse do vereador Pedroso (União), além das votações na Ordem do Dia.

No início da noite, o vereador Pedroso assumiu o cargo de suplente da vereadora Cláudia Gabriel (União), afastada desde julho para ocupar a Secretaria Municipal de Educação. Na breve solenidade, o novo vereador fez juramentos, assinou o termo de posse e proferiu um discurso de início de mandato, se comprometendo a “trabalhar de maneira correta, aprendendo com os colegas, em busca de bem-estar para nossa sociedade”.

Em seguida, a plenária voltou à rotina. No Pequeno Expediente, foram aprovados 17 requerimentos, quatro moções e seis votos de pesar. Já no Grande Expediente, utilizaram a palavra os vereadores Abelardo (Republicanos), Alessandra Lucchesi (PSDB), Cula (PSDB), Marcelo Sleiman (União), Erika da Liga do Bem (Republicanos), Sargento Laudo (PSDB), Lelo Pagani (PSDB), Palhinha (União), Rose Ielo (PDT) e Silvio (Republicanos).

Por fim, na Ordem do Dia, constavam duas matérias para apreciação. A primeira se tratava do veto total 1/2022 ao autógrafo nº 6.599/2022, referente ao projeto que dispõe sobre plano de assistência à saúde aos servidores ativos da Câmara Municipal. Como o vereador Abelardo pediu vistas, o assunto volta à pauta na semana que vem.

Por último, foi aprovado o projeto de lei 44/2022. De autoria da vereadora Erika da Liga do Bem, ele dispõe sobre a fixação de cartazes informando a disponibilidade do “Drink La Penha” em eventos abertos ou fechados, públicos ou privados, como instrumento de auxílio para mulheres em situação de violência. Ao solicitar o drink, algum gerente ou outro profissional do local estará habilitado a auxiliar no eventual problema. Duas emendas ao projeto também foram aprovadas.

