Pedroso deve assumir como vereador com saída de Cláudia Gabriel para Secretaria de Educação

Um nome conhecido nas últimas eleições por conta de seu slogan assumirá uma cadeira na Câmara de Vereadores em Botucatu. Com a confirmação da vereadora Cláudia Gabriel como Secretaria de Educação, José Pedroso Bitencourt deve assumirá uma vaga no legislativo após o recesso.

Com o bordão “Ta Nervoso Vote Pedroso”, o cabeleireiro obteve 1.180 na eleição de 2020, ficando na primeira suplência do então DEM, hoje União Brasil. Claudia Gabriel foi eleita na oportunidade pela mesma sigla com 1226 votos.

Pedroso, inclusive, já pediu para o Cartório da 26ª zona eleitoral seu diploma. A efetivação desse processo deve ocorrer nos próximos dias.

Desde o anúncio da saída da Professora Cristiane Amorim como Secretária de Educação, o Prefeito Mário Pardini procurava um nome para ocupar o comando da pasta. Em entrevista disse que iria alçar um nome da própria educação, o que de fato ocorreu.

Servidora de carreira da Educação, a legisladora já foi Adjunta da Educação durante o primeiro mandato de Pardini, quando o Secretário era o Professor Valdir Paixão. A confirmação de seu nome ocorreu neste fim de semana e será oficializado ainda nesta segunda-feira, 18.

