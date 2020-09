PDT lança Mário Ielo como pré-candidato a Prefeito de Botucatu

Ielo terá a militante do PDT Tânia Madrid como sua vice

O diretório Municipal do PDT realizou na noite desta quinta-feira, dia 10, sua convenção partidária visando as eleições de 15 de novembro. O encontro ocorreu no Sindicato da Construção Civil de Botucatu.

O partido decidiu nesse encontro lançar novamente Antônio Mário Ielo como candidato a Prefeito, a exemplo do que ocorreu em 2016. A chapa será pura, com Tânia Madrid como vice.

Mário Ielo disputou a eleição em 2016 pelo PDT, com Caco Colenci na sua chapa e foi o segundo colocado, obtendo 21.663

Havia muita expectativa sobre o que iria ocorrer no PDT este ano. Nos últimos meses os rumores apontavam também para outras situações, como Rose Ielo candidata ao Executivo, com seu marido e ex-Prefeito de Botucatu disputando a Câmara ou até mesmo ambos disputando uma vaga no Legislativo.

Na eleição de 2004, por exemplo, obteve o recorde de votos na história de Botucatu, com 45,2 mil, um total de 77% dos votos, tendo Valdemar de Pinho como vice, assim como em 2000. A vitória acachapante na oportunidade foi sobre Milton Bosco.

Ielo também disputou a eleição em 1996, quando surgiu para o cenário botucatuense, perdendo na oportunidade por uma pequena margem para Pedro Losi Neto. A corrida ainda envolvia Arthurzinho, então no PMBD, em uma das eleições mais polêmicas e controversas da história política da cidade.

Em 2012, ainda pelo PT, perdeu a disputa para João Cury, reeleito para seu segundo mandato na oportunidade. Em 2015, desgastado no partido que o consagrou, migrou para o PDT, disputando novamente e eleição em 2016.

Mário Ielo, portanto, disputará pela sexta vez a eleição para Prefeito de Botucatu. Suas participações foram em 1996, 2000, 2004, 2012, 2016 e agora em 2020.

Rose Ielo e Carlos Trigo são os principais nomes do Partido entre os pré-candidatos a vereador. Trigo tentará seu sexto mandato, enquanto Rose tenta emplacar sua terceira legislatura seguida.