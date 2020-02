Parque Linear em Botucatu deve ganhar o nome de ‘Vereador Oswaldo Moreira Pagani’

A Câmara Municipal retornou os trabalhos legislativos na noite desta segunda-feira, 03, após o período de recesso. Foram votados diversos requerimentos e também vários projetos deram entrada na casa.

Entre as matérias que devem entrar na pauta do legislativo botucatuense nas próximas semanas está o Projeto de Lei Nº 0006/2020. Trata-se de uma homenagem a um dos políticos mais carismáticos da história de Botucatu.

De autoria do Prefeito Municipal Mário Pardini, Projeto denomina de “Vereador Oswaldo Moreira Pagani” o Parque Linear localizado às margens do ribeirão Lavapés. O obra está sendo executada desde 2019.

Ainda não há uma data para votação e o projeto deve passar pelas comissões da Câmara antes de ir ao plenário. Osvaldão, pai do ex-vereador Lelo Pagani, morreu em maio de 2017, aos 88 anos.

Quem foi Osvaldão?

Considerado um dos políticos mais populares da história de Botucatu, foi vereador por diversas legislaturas entres os anos 60, 70 e 80. Oswaldão, como era conhecido, é pai do vereador por 3 legislaturas Lelo Pagani.

Pagani ficou conhecido por sua atuação como líder dos Prefeitos Lico Silveira, Plínio Paganini e Jamil Cury. Oswaldão foi vereador de 1969 a 1986.

Obras do Parque Linear

A tão esperada obra do Parque Linear do Rio Lavapés avança. O trabalho de recuperação das margens e calha do rio que corta parte considerável do centro de Botucatu já ultrapassou 1,2 km, o que corresponde a 38% de toda a obra.

Em breve, quatro pontes que ligam a região ao centro comercial do Município também passarão por alterações. Elas estão localizadas nas seguintes ruas: Coronel Fernando Prestes, Emilio Cani, Adolpho Lutz e Antônio Bernardes.

Além delas, a Prefeitura construirá um novo equipamento de transposição do Rio Lavapés, que será feito entre a Avenida Ediberto Roque Sforsin e Rua João Miguel Rafael, sendo uma importante ligação entre Vila Jardim/Comerciários e Centro.

“Faremos o alteamento dessas quatro pontes já existentes, pois elas são baixas e não contribuem efetivamente para o escoamento da água em dias de chuva e cheia do rio. Com essas obras, a drenagem dessa região será muito melhor e evitará enchentes aos moradores das proximidades”, afirma o Prefeito Mário Pardini.

A obra do Parque Linear prevê, além da recuperação das margens e calha do Rio Lavapés, a instalação de ciclovia, playgrounds, academias ao ar livre, paisagismo e outras melhorias.