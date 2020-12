Pardini se reúne com prefeitos eleitos da região para buscar recursos para o Hospital Estadual Botucatu

O Prefeito Mário Pardini se reuniu com prefeitos e vice-prefeitos eleitos, diretores de saúde da região, além de representantes do Hospital das Clínicas, Famesp e Diretoria Regional de Saúde na manhã desta quarta-feira, 09, para unir forças e buscar alternativas para captar recursos para o Hospital Estadual Botucatu.

A unidade hospitalar entrará em recesso a partir de 14 de dezembro, situação que se repete todos os anos, porém este ano será em um período maior e inclui a maternidade que no ocorreu no ano passado, com previsão de retorno das atividades no dia 01 de fevereiro. Neste período, todos os atendimentos feitos pelo Hospital Estadual serão transferidos para o HC, para que não haja descontinuidade e desassistência na área do Polo Cuesta.

“Desde que foi inaugurado, o Hospital Estadual não tem uma destinação orçamento própria, o mesmo ocorre com o Hospital SARAD (Serviço de Atenção e Referência em Álcool e Drogas). Neste período, estes hospitais foram mantidos por recursos da autarquia HC/FMB, com aportes financeiros periódicos por parte da Secretaria Estadual de Saúde, através da Famesp. A falta de recursos adequados, acabou resultando em desequilíbrio financeiro do HC para com a Famesp . Sem resolução desta questão, dificilmente retornaremos as atividade habituais no próximo ano”, destacou André Balbi, Superintendente do Hospital das Clínicas.

O objetivo da reunião foi uma mobilização política dos prefeitos da região para buscar recursos junto ao Governo Estadual, uma vez que todos os municípios da região recebem atendimento igualitário, proporcional ao número de habitantes.

“Este passou a ser um problema dos prefeitos e deputados da região. É um momento delicado, que exige esforço político, porque nenhum município tem condições de oferecer para sua população o que o Hospital Estadual oferece hoje. Precisamos lutar para que o HE tenha um orçamento próprio e continue mantendo seus serviços, que são muito importantes para toda a população. Chegou a hora dos prefeitos darem a contrapartida por tudo que o HC faz por nossas Cidades”, afirmou o Prefeito Mário Pardini.

Além dos prefeitos, o Deputado Estadual Fernando Cury também participou por telefone da reunião e se colocou a disposição para promover agendas e tratativas entre os prefeitos e o Governo do Estado.

“Já tive reuniões com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional, que confirmou que o convênio se findou e não há previsão orçamentária para novos repasses neste ano. Precisamos nos mobilizar para mostrar a força do Hospital das Clinicas e seu complexo para toda a nossa região, para garantir o convênio para o próximo ano”, concluiu o Deputado Fernando Cury.

Os prefeitos da região se mostraram se preocupados com a condução das tratativas pelo Governo do Estado e farão um manifesto, que será entregue ao Governador, a Secretaria Estadual de Saúde e a Diretoria Regional de Saúde de Bauru.