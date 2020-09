Pardini e André Peres são anunciados em convenção como pré-candidatos em Botucatu

A Coligação que tentará a reeleição se chama“Botucatu Não Pode Parar”, com a participação dos partidos PSDB, DEM, PL, Republicanos, Rede, PP, Pros, PSB, Cidadania e PTB.

O encontro foi realizado nesta manhã e que contou com a presença do presidente do diretório municipal, Teófanes Martinelli; do coordenador regional do PSDB, Vereador Curumim; de Flávio Amary, Secretário de Habitação do Estado de São Paulo; Marco Vinholi, Secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo e Presidente Estadual do PSDB; Samuel Moreira, Deputado Federal; e dos Deputados Estaduais Fernando Cury e Rodrigo Agostinho; além de integrantes da executiva do partido e filiados.

Segundo a assessoria do PSDB, o evento contou com todo o aparato recomendado pelas autoridades de saúde para proteção contra o coronavírus e respeitando medidas de distanciamento.