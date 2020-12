Nome de Rodrigo Palhinha ganha força para a Presidência da Câmara em Botucatu

Rodrigo Palhinha, vereador eleito pelo partido Democratas, tem grandes chances de se tornar o Presidente da Câmara Municipal em 1º de janeiro de 2021. Segundo fontes do Acontece Botucatu, há um acordo entre os partidos Democratas e Republicanos para a eleição da mesa diretora.

Juntos os partidos possuem 6 vereadores, sendo: Palhinha (DEM), Marcelo Sleiman (DEM), Claudia Gabriel (DEM), Erika Liao (Republicanos), Silvio dos Santos (Republicanos) e Abelardo (Republicanos), que irá presidir a cerimônia de posse por ser o vereador mais votado.

Há a possibilidade de Abelardo se lançar de forma independente, ou seja, diminuindo para 5 o número de votos do grupo. Nesse acordo, a presidência do segundo biênio (2023/2024) ficaria com alguém do Republicanos.

O PSDB, partido que detém o maior número dos vereadores, sendo 4, ficaria sem o posto. O motivo é simples, Alessandra Luchessi, Laudo e Cula pleiteavam a candidatura e nenhum deles tirou o pé, naufragando o objetivo tucano, pelo menos por enquanto.

Curumim, também do PSDB, será empossado, mas cederá sua vaga dias depois para Lelo Pagani, primeiro suplente. Até o término dessa legislatura haverá sempre a possibilidade de retorno do futuro Secretário do Governo Pardini e ‘titular’ da cadeira no legislativo.

O Acontece Botucatu fez contato com o Palhinha, que afirmou que existem conversas, mas ainda sem uma definição. “A única coisa que quero dizer é que me coloco sempre a disposição da população, pra fazer o melhor que puder”, disse o vereador diplomado.

Segundo apurou o Acontece Botucatu, não há interferência do Prefeito Mário Pardini no processo de escolha do Presidente. Há ainda o nome de Rose Ielo (PDT), que mesmo isolada teoricamente falando, poderia lançar o seu nome, tendo apenas seu próprio voto.

Claro que ainda há alguns dias para essa discussão fechar a conta. A eleição para a Mesa Diretora da Câmara será na próxima sexta-feira, dia 01, logo após a posse de Prefeito, Vice e Vereadores.