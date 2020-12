Morre aos 79 anos o Prefeito de Pardinho, Dito Rocha

Chegou ao fim uma das trajetórias mais importantes na história da política regional. O Prefeito de Pardinho, Benedito da Rocha Camargo Junior, o Dito Rocha, morreu nesta segunda-feira, dia 14, em São Paulo.

A informação foi confirmada ao Acontece Botucatu por fontes próximas ao Chefe do Executivo.

Dito Rocha precisou deixar suas funções como Prefeito na última semana para se tratar da COVID-19. Segundo apurou o Acontece Botucatu, ele foi internado em um hospital na capital paulista, onde estava na UTI.

Dito Rocha tinha 79 anos e deixou a vida pública ao terminar seu mandato, conquistado após a eleição de 2016. Ele foi Prefeito de Pardinho por 6 vezes, uma marca recorde no interior.

Quem assumiu a Prefeitura de Pardinho nos últimos dias dessa gestão foi o vice-prefeito, Célio de Barros.

Ainda não há informações sobre os velório de Dito Rocha.

A informação também foi confirmada pela Prefeitura, que apresentou em sua página no Facebook a seguinte nota oficial:

É com profundo pesar que a Prefeitura de Pardinho comunica o falecimento do prefeito, Dito Rocha, aos 79 anos. Ele estava internado para tratamento da Covid-19 em São Paulo, mas não resistiu ao tratamento.

Ainda não há informações sobre o velório do Chefe do Poder Executivo Municipal. Dito Rocha havia se afastado na última semana de suas funções para o tratamento.

Benedito Rocha foi Prefeito de Pardinho em seis oportunidades, deixando um legado de trabalho e compromisso com o povo, fazendo de Pardinho uma cidade cada vez melhor.

Lideranças lamentam a morte de Dito Rocha

Lideranças políticas da região também lamentaram a morte de Dito Rocha, como o Prefeito de Botucatu, Mário Pardini, que externou sua tristeza com o passamento de seu colega.

“O Dito esteve com a gente na maior conquista da história dessa Cidade. Teve papel fundamental nas tratativas da Represa do Rio Pardo. Poucos sabem, mas essa construção seria inviável sem o aval dele. Doou sua vida para governar por tanto tempo o querido povo da Cidade de Pardinho. Foi professor de tantos prefeitos, liderança estadual que nunca deixou de lado a vontade de ajudar quem mais precisava. Mais uma perda irreparável por essa doença que só nos causa dor! Meus sentimentos aos familiares do Seu Dito Rocha e a todos os pardinhenses!Saudade eterna”, escreveu Pardini.