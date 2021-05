Ministro da Saúde é recepcionado por Prefeito em cerimônia reservada na Pinacoteca

Evento não constava na agenda oficial de Marcelo Queiroga

Fotos: André Godinho/Acontece Botucatu

O Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, foi recepcionado na noite deste sábado, 15, pelo Prefeito de Botucatu, Mário Pardini, pelo Secretário da Saúde André Spadaro, o Reitor da Unesp, Pasqual Barretti, e representantes Faculdade de Medicina, Hospital das Clínicas e Poder Judiciário/Ministério Público. O encontro, reservado, ocorreu na Pinacoteca Fórum das Artes.

Também estiveram representantes da Fiocruz, Oxford, AztraZeneca e Embaixada do Reino Unido no Brasil. O encontro teve poucos participantes e não constava na agenda oficial do Ministro. Integrantes da Orquestra Sinfônica de Botucatu fizeram uma apresentação durante a recepção e o Ministro se mostrou bastante acessível a todos que estavam presentes.

Neste domingo, já em agenda oficial, deverá acompanhar o início da vacinação em um colégio eleitoral da cidade às 8h00, conforme informações da Prefeitura com o cerimonial do Ministério. Nesse ato, simbolicamente ele deverá vacinar o primeiro morador na fila da imunização.

A pesquisa, aprovada pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep), teve o aval do Ministério da Saúde. O próprio Queiroga anunciou o estudo no final de abril em Brasília.

A vacinação em massa da população será realizada neste domingo, dia 16, em 49 pontos da cidade. As doses da vacina Oxford/AstraZeneca chegaram na quinta-feira, dia 13, somando aproximadamente 80 mil aplicações.

A iniciativa faz parte do projeto de estudo da vacina produzida pelo laboratório Astrazeneca, Universidade de Oxford e Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), elaborado pela parceria entre a Prefeitura, Ministério da Saúde, Governo Federal, Unesp, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, e Fundação Gates.