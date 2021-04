Lideranças de Pardinho buscam no Governo do Estado apoio para recuperação da estrada vicinal João Emílio Roder

Vicinal e vacinas em pauta durante reunião no Governo do Estado

Os vereadores de Pardinho Joel Neto (Republicanos)e Fernando Sucuri (PSDB) estiveram na terça-feira, dia 13, em São Paulo em uma reunião no Palácio do Bandeirantes, sede do Governo Paulista.

Os parlamentares foram acompanhados do ex-Presidente da Câmara de Pardinho, Cristiano Camargo, que intermediou um encontro com o Secretário de Desenvolvimento Regional do Estado, Marco Vinholi.

Em pauta uma demanda antiga Pardinho, a recuperação da estrada vicinal João Emílio Roder. A estrada municipal é de fundamental importância para a logística do município e região.

A via liga Pardinho com a Rodovia Castelo Branco, com aproximadamente 9 quilômetros. Sem acostamento e irregularidades, a estrada é alvo de muitos pedidos para melhoria.

“Quero agradecer de coração ao meu irmão Cristiano Camargo, que independentemente do resultado da última eleição, está sempre pronto a ajudar na busca por recursos para nossa querida cidade de Pardinho. Isso mostra o compromisso com nosso povo, ele que acumulou experiência e importantes amizades em seus mandatos como vereador e presidente da câmara, acompanhando nosso grande líder, o saudoso sempre prefeito Dito Rocha”, disse no Facebook o Vereador Joel Neto.

No encontro uma outra pauta foi discutida. As lideranças políticas também buscaram apoio para a liberação de mais vacinas para garantir a vacinação da população contra o Covid – 19.